民進黨團強行將總預算逕付二讀 民眾黨批：戒嚴時代都沒這樣做

民進黨立法院黨團昨提案，明年度中央政府總預算案從委員會抽出逕付二讀，成為國會史上第一次，以議事規則表決方式終止公務預算在委員會的審查。民眾黨團今日嚴厲譴責剝奪立委審查預算權利，呼籲民進黨團應尊重國會，撤回提案，落實預算實質審查。

民眾黨團副總召高虹安、幹事長蔡壁如、立委賴香伶今舉行記者會，譴責民進黨團以多數暴力，沒收委員會預算審查。高虹安指出，前陣子國民黨團因質疑公投不中立，暫停委員會預算審查，當時民進黨譴責國民黨是薪水小偷，現在民進黨也是薪水小偷，用多數暴力剝奪預算實質審查，過去戒嚴時期國民黨都沒這樣做，民進黨開此惡例，讓民主退步。

蔡壁如痛批，民進黨藐視程序正義，違法決議，依規定總預算審查要經過一讀二讀三讀，如果連程序都不遵守，乾脆把委員會廢掉算了；明日朝野協商，民眾黨團將強烈要求更正錯誤，撤回總預算案逕付二讀的提案。

「我們到底要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？」蔡壁如砲轟民進黨團總召柯建銘，把國民黨在公投期間杯葛預算審查，作為提案的正當性，根本師出無名，況且，公投已經結束，經濟委員會等都正在審查預算，卻被議事突襲嘎然而止。

蔡壁如說，挾著公投完封的餘威，民進黨拿來當尚方寶劍四處亂砍。柯建銘的「老兵最後一仗」，竟是創下惡例毀滅民主的一戰。民主進步黨的委員們，容忍少數黨團幹部亂搞到什麼時候？呼籲在野黨團結合作，也希望立法院長游錫堃要有魄力捍衛程序正義。

賴香伶也批評柯建銘沒有資格再當總召，執政黨突襲操控議事，目的就是提前操作選舉，如此一來，以後都執政黨說得算，明日院長召集的朝野協商將會主張退回提案，讓總預算案能夠完成委員會審議，再到黨團協商，最後才是到院會處理，希望在野黨團結一致，把惡質的民主機制封存。