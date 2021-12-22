我國昨又到貨一批AZ疫苗，是否有可能面臨打不完的窘境？中央流行疫情指揮中心今天表示，將考慮請各地方衛生局自行評估未來一兩周的疫苗需求量，地方提報多少將來中央就撥多少，由地方自行來催種疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前預約平台的疫苗預約率只有一兩成，加上國內第一劑覆蓋率逼近八成，第二劑也超過六成五，因此未來要分配疫苗，必須要有新的方式。

莊人祥說，AZ疫苗目前可供第一二劑接種，將來考慮讓地方政府自行評估未來一兩周的需求量，提報多少中央就撥多少，由各地方自行催種，消化剩餘疫苗。