台中第二選區立委補選將於1月9日舉行投票，倒數不到一個月的時間，候選人皆極力衝刺選票。而最後藍綠誰將獲勝？名嘴陳揮文22日分析表示，他個人認為，中二選區最後的數字，結果應該會很接近，因為已經進入最後肉搏階段了，而顏寬恒真正面對的對手，其實不是林靜儀，而是蔡英文總統。

對於台中市議會為台中第二選區補選監票問題，爆出爭執，民進黨立委補選候選人林靜儀痛批不公平，並質疑監票員人數不足這件事，對台中市政府非常憂心，並稱台中市政府若在這次選舉行政上有不公的話，將傷害市民對盧市長的信心。

顏寬恒受訪回應，監票規定是中選會所規定，林靜儀若對規定有疑慮，是不是應該去跟蔡英文總統哭訴？或讓蔡總統介入，因為現在府院黨都是民進黨。

對此，名嘴陳揮文22日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，現在台中補選選戰，已經進入最後肉搏階段了，他個人預估，中二選區最後的數字，應該是很接近。他解釋，若從大局來看，顏寬恒真正面對的對手，其實不是林靜儀，而是蔡英文總統，因為國家隊現在很顯然已經準備好了，只是還沒出手而已。