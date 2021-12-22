蔡英文總統「論文門」追查有新進展？遭法院通緝的資深媒體人彭文正22日表示，自己正考慮是否在25日變裝、易容秘密返台，因為「坐桶子」回去，25日可能來不及，而自己為的就是登高一呼，讓大家重視「論文門」的真相問題。

孫文學校總校長張亞中今（22）日召開蔡英文論文「速還真」記者會，強調蔡英文的論文是真是假，必須還原真相，且這也不是蔡英文個人事情，而是影響到台灣國家安全。因此，因此12月25日他將與資深媒體人彭文正，將一同到凱道，訴求還原論文真相「速還真」，並號召大家踴躍參與。

彭文正22日在其主持的網路節目「政經關不了」表示，自己考慮將在未來幾天變裝、易容，返台闖關，因為「坐桶子」回去，25日可能來不及，而自己為的就是登高一呼，讓大家重視「論文門」的真相問題。他強調，過去武昌起義，陸皓東、黃興等革命先烈，在清政府的打壓下，仍奉獻自己，自己也會評估，25日當天是否返台。

彭文正坦言，有很多人勸他另尋他法，不要急著回台，但他說，如果這樣做，能喚起大家對「論文門」關注，他還是希望25日當天，大家都能到凱道共襄盛舉。

彭文正並指出，隨著年底到來，他2022年要做的第一件事，就是加告蔡英文總統「貪汙」，因為明年將是論文門的抗爭年，彭文正透露，自己在2022年與蔡英文團隊相關的案子將達到15個，加上2021年的案子，台灣將近會有25個案子，這些案子將會分散開進行，假若每個案子都有三級三審，最多將有75次審判，預計訴訟費用將高達2千萬，且這些官司還不包含英國的案子，因為英國的訴訟費用比台灣貴的多。

彭文正強調，自己一直深信，某位老牧師告訴他的話就是「對的事情就去做，不要擔心沒有資源」。而自己也是一直這麼堅信，只要論文門的案子一直推下去，遲早會看到「樹倒猢猻散」。