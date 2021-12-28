民進黨立委選人林靜儀掃街沙鹿市場，前交通部長林佳龍陪同拜票。（王文吉攝）

外傳中二選區地下賭盤「讓票」翻轉，有利林靜儀，顏寬恒直指是民進黨刻意揭露賭盤資訊，是綠營最拿手的選舉操作。林靜儀上午則不以為然反問，你真的覺得，民進黨比國民黨有機會操作賭盤嗎？「這個事情就好像顏說他資源不足一樣，全台灣的民眾都不會信。」

台中市第二選區立委候選人林靜儀今日上午安排沙鹿市場拜票，前交通部長林佳龍、前總統府祕書長蘇嘉全也陪同拉抬聲勢。

針對顏寬恒表示「民進黨刻意放出地下賭盤『讓票』行情，進行選舉風向操控。」林靜儀對此不以為然反問，你真的覺得，操作賭盤這件事，民進黨比國民黨有機會嗎？講到賭博、地方賭盤或組頭，你真的認為我這個候選人，或者是民進黨真的比較靠近嗎？

林靜儀狠酸「這個事情說出來，就好像顏寬恒先生說他資源不足一樣，全台灣的民眾都不會信。」

外傳公投案後地下賭盤翻轉，林靜儀讓5000票，林靜儀再次強調，不要讓賭盤干預民主選舉，民主選舉是最平凡的民眾用選票決定未來最根本、最基礎的權利。

林靜儀表示，這段期間自己在地方跑行程、站路口，非常強烈感受到選民期待改變這個選區，讓他們脫離顏家嚴密的掌控，能夠得到自由選擇的機會。我們最重要的事情是，就是帶著這些期待，來對選民表示我們願意承擔，讓選民獲得比較自由、光明及平等的機會。