遠東百貨竹北店原本預定年底開幕的，目前確定明年1月中正式開張，總經理徐雪芳今（22日）表示會「全力衝刺」，精品由一線時尚品牌GUCCI領軍，連同LOEWE、萬寶龍都是竹北首見；餐飲近8成是新竹獨家首發的品牌，包含Lady M全新型態店，與亞洲首間、全台獨家STEVE MADDEN複合咖啡店，目標1年業績可達50億元！

遠百竹北總建築面積約2.8萬坪，以「富含客家文化美學商場」因應當地客家文化，打出百貨零售、超市、特色餐飲、育樂等全客層一站式服務，遠東集團董事長徐旭東看重凸顯在地特色，特以客家山城圓樓為建築外觀，成為當地新地標。遠百營運長林彰豐表示，疫情期間因缺料缺工，工人施工要戴口罩，加上國外品牌無法來台，一度招商困難，面對有史以來最大的挑戰，如今能趕在農曆年前開出實屬不易。

約350個進駐的品牌中，餐飲面積約占25至30％，台北和竹科人喜歡的餐廳都將進駐，其中，LADY M除了蛋糕外，還引進正餐；饗賓餐旅集團包下近千坪，涵蓋頂級日式buffet「旭集」、蔬食buffet「果然匯」、全新的「小福利火鍋會所」，還有「開飯川食堂」、「饗泰多」，各式料理都有。