西安宣佈實施疫情防控提級管理時，這輪西安本土新冠疫情累計報告確診病例143例。為何才百餘例確診病例就開始封閉管理全市社區？據澎湃新聞引述一名社區防控專家指出，主要原因在於西安的本土新冠疫情出現了多點社區隱匿傳播，加上傳播鏈以及源頭尚不明朗。

昨天（12月22日）下午，西安市新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會宣佈西安將實施疫情防控提級管理，倡導全體市民「非必要不離市」，今天（23日）0時起，全市社區（村）、單位實行封閉式管理等措施給西安這座千萬人口的城市按下了暫停鍵。

★此輪疫情出現多點社區隱匿傳播

澎湃新聞整理西安本輪新冠疫情的流調數據發現，目前已有三條較為明晰的傳播鏈，但隨著全員核酸檢測的完成，更多的確診病例來自封控區之外。

在上述社區防控專家看來，西安本輪新冠本土疫情出現了多點社區隱匿傳播。這一點從12月21日西安市新增52例本土確診病例也可以得到印證。

澎湃新聞統計發現，52例確診病例中，有21名病例為此前確診病例的密接者或者是因同樓有確診病例被管控，而另外31人都是主動到核酸檢測點採樣後才確診。而這31名在封控區外確診的病例遍布了雁塔區、蓮湖區、長安區、灞橋區、未央區、國際港務區、滻灞生態區、西咸新區等地。

昨天（12月22日）的西安疫情防控新聞發佈會上，西安市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張峰虎表示，12月20日至21日，西安集中力量完成了一輪全員核酸檢測，及時篩查出潛在的感染源。經過綜合研判，當前疫情防控形勢依然複雜嚴峻，特別是在封控區之外發現了陽性病例，已經出現了社區傳播。

★傳播鏈以及源頭尚不明朗

12月21日，陝西省疾控中心主任劉峰在疫情防控新聞發佈會上表示，此輪疫情，西安市出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，現已出現外溢病例。

陝西省疾控中心共對36例本土病例標本進行了全基因組測序，全部為Delta變異株，均與12月4日巴基斯坦入境航班PK854（伊斯蘭堡——西安）旅客中發現的境外輸入病例高度同源。

對比今年7月南京祿口機場由境外輸入引發的本土新冠疫情，南京防控最嚴格的舉措是7月27日發佈《南京市江寧區祿口街道圍合區域新型冠狀病毒肺炎疫情防控通告（第7號）》管控範圍針對祿口街道圍合區域，而當時南京市累計報告本土確診病例153例。

相比之下，西安本輪疫情更加嚴峻複雜。目前西安公佈的確診病例流調信息來看，西安本輪本土疫情一處集中暴發點——長安大學本部家屬院，傳播鏈源頭指向了咸陽國際機場。但西安本輪本土新冠疫情是否由機場傳播引發目前官方尚未有結論。

但更多來自封控區外的確診病例，增加了疫情的不確定，他們的傳播源頭來自哪裡？傳播鏈又延伸到了哪裡？目前尚不得而知。

但從南京的防控經驗來看，在發現首例確診病例後，通過強有力的管控舉措，在兩周後新增確診就降到了個位數。