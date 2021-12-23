今天（23日）上午，中國國務院召開新聞發佈會，介紹《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊》第二版的相關內容。北京冬奧組委專職副主席、祕書長韓子榮介紹，所有涉奧人員需要在赴陸至少14天前完成全程疫苗接種，才可以免除集中隔離，進入閉環管理。鑒於當前全球疫情形勢的複雜性，特別建議所有涉奧人員能夠接種新冠疫苗加強針。

閉環內抵陸涉奧人員和大陸國內直接服務外方的工作人員，需要每日進行健康監測和核酸檢測，只允許乘坐冬奧專用車輛往返指定場所，不得與閉環外人員接觸，更不得與社會面接觸。

所有赴陸參加北京冬奧會、冬殘奧會的組織均需設置新冠聯絡官。新冠聯絡官的職責是與本組織成員保持密切聯繫，確保相關組織成員瞭解防疫手冊內容，協助其完成赴陸前各項準備工作，並做好疫情應急處置等溝通協調工作。

北京冬奧會和冬殘奧會期間，閉環內人員每日進行核酸檢測，如檢測和複檢結果為陽性，須接受隔離或治療，並按照手冊規定的流調標準和密接判定標準，瞭解感染者行動軌跡盡快鎖定密切接觸者，採取果斷措施阻斷傳播鏈。

涉奧人員要最大限度減少社交活動，並時刻佩戴口罩，盡量避免密閉空間、人群聚集和密切接觸。

涉奧人員在陸期間，應全程佩戴無呼吸閥的N95／KN95／FFP2口罩或同等標準的醫用防護口罩。要勤洗手、勤消毒，盡可能使用免洗手消毒劑。提倡為運動員鼓掌加油，不建議摘口罩唱歌和吶喊。建議盡量避免使用共用物品，或在使用前進行消毒。房間定期通風，保持室內空氣流通。