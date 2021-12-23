雞肉料理變化多，有網友到市場買了一隻全雞，回家切開竟發現裡面有一顆顆金黃色的卵，讓她相當驚訝，好奇詢問能吃嗎，不少老饕馬上解答，這是雞卵巢裡未成熟的卵黃，在串燒料理中被稱為「提燈」，是夢寐以求的食材，超好吃。

一名女網友21日在臉書社團《家常菜》發文詢問，她為了煮麻油雞，特地到市場挑選一隻全雞回家料理，但當她把雞剖開時，竟看見裡面有一顆顆金黃色的卵，讓她相當驚訝，也因為第一次遇到這個情況，所以趕緊發文詢問「這能吃嗎」？

從照片可見，剖開的雞肉裡面有好幾顆大小不一的卵，看起來跟蛋黃一樣，表層似乎還有一層薄薄的膜，帶著些許血絲，還有很多鵝黃色的小氣泡。

不少老饕一看馬上解答，「提燈耶，好吃啊！它是卵巢裡未成熟的卵黃，口感就像蛋黃一樣，比較Q彈一點」、「這個可以吃，在日本會將卵巢加上卵黃拿去烤，稱為提燈」、「那個是雞蛋還沒有成形，當然可以吃，好吃」、「傳統說法是叫蛋單，如果雞身沒被宰殺，它就會成長為雞蛋」、「這個卵是大家夢寐以求的，超好吃」。

也有不少人分享料理方法，「這才是經典，煮麻油很好吃」、「當然可以啊，蒸或燙熟」、「提燈，燒烤的時候聽說超好吃」、「跟韭菜、雞腸一起炒，很好吃」、「超好吃，用鹽水雞的方式更香」