麥當勞糖醋醬酸甜可口，不少人會單點糖醋醬搭配薯條等其他食材，但有網友發現，現在麥當勞已不再提供糖醋醬單點，讓他相當崩潰，文章一出引起網友熱議，還有老饕留言表示，兩包糖、兩包番茄醬以及兩包胡椒粉，攪拌均勻就是自製糖醋醬。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，買麥當勞時意外發現糖醋醬不能單點，讓她忍不住傷心詢問「為什麼」，雖然目前點購雞塊套餐還是有附糖醋醬，但單點糖醋醬的這項服務消失，還是讓不少網友崩潰。

文章一出網友紛紛感嘆留言，「少了糖醋醬，就不是麥克雞塊了」、「我還真不知道不能單買！早知多囤一些」、「薯條就是要沾糖醋醬才好吃啊」、「不能買我就拒吃麥當勞，我每次不管薯條、漢堡、炸雞都要醣醋醬」。

也有不少網友指出，主要原因是物料短缺才停止單點服務，「原物料短缺，上次問過」、「因為全球海運塞港缺櫃嚴重」、「進貨量有限，需保障雞塊餐點都附有一顆糖醋醬」。其中還有老饕分享自製糖醋醬辦法，提供糖醋醬愛好者不同選擇，「跟店員要兩包糖、兩包番茄醬、兩包胡椒粉，攪拌均勻就是糖醋醬」。