據住展雜誌今（23）日最新統計，台北市都更案、危老重建案的推案量，在總體房市占比已飆破7成，相當於三分之二；現在還賣得不錯，不過未來若供給持續放大、需求下降，將要慎防掉入高額容獎陷阱，面臨「菜蟲吃菜菜下死」。

住展雜誌今天最新統計顯示，台北市2021年截至 12月20日為止，預售新屋市場累計推案量約2763 億元。其中老屋重建，包括都市更新、危老重建，案量約1981億元，老屋重建案量占北市總推案量高達約71.7％，創下歷史新高紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然北市老屋重建案量占比締造新高，但可以預期的，目前比重還沒碰觸到天花板，若近年老飯店交易潮在未來轉為推案潮，老屋重建案量比重仍有機會再攀高。

住展雜誌調查，原本台北市都更、危老等老屋重建案量，占比還相當少；直到2016年，才突破2成，由於當時老屋重建途徑只能靠都更，而都更整合與行政程序較久，都更案整合短則5～6年，長則二、三十年，一個都更案往往需費時多年整合才有機會開花結果。

但自2019年起，台北市危老重建進入爆發期，危老案大舉湧現，加上原本陸續釋出的都更案量，老屋重建量能大幅度擴增，占比一舉衝破4成；接著 2020年突破6成，今年一口氣衝破7成。

值得注意的是，台北市有不少老舊飯店，紛紛在疫情爆發壓力下，危老重建求生，預料未來釋出的新屋供給量，將愈來愈可觀。

何世昌分析，目前台北市老屋重建量能可觀，且還在持續蓄積當中。尤其不少老舊飯店紛紛拆除、重建，推出住宅銷售，未來若推案釋出，老屋重建案量可望再進一步放大，突破2千億元以上也不意外。

何世昌表示，目前房市還不像2014年出現供給過剩的原因，在於經濟成長強勁、以及房地合一稅鎖住賣壓，推升新建案市場需求，建案普遍還能順利消化。不過，要注意的是，儘管北市老屋重建商機如此蓬勃，但業者仍需注意，老屋重建、高額容積是個「甜蜜的陷阱」，它既具備龐大商機，卻也是潛藏危機。現在雖然安全無虞，但若未來需求面下降，或者重建量能再進一步大幅擴張，建案的銷售風險將因此上升，業者應居安思危，慎防掉入高額容獎陷阱當中，以免「菜蟲吃菜菜下死」。