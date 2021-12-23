民進黨立法院黨團21日突襲，提案將明年度中央政府總預算案逕付二讀，在野黨痛批執政黨剝奪立委審查權，引發熱議。民進黨前立委郭正亮驚呼，這麼粗暴的手法他「從未見過」，痛批民進黨團總召柯建銘這種手法，毀棄了一個民主國家的基本程序與資格，民進黨這麼做還敢宣稱台灣是「華人民主之光」，簡直莫大諷刺。

郭正亮22日在《中天新聞》政論節目〈大政治大爆卦〉直言，民進黨將總預算案逕付二讀，這種手法他「從未見過」，並再次強調這種事「從未發生過」，痛批民進黨此舉可謂完全取消我們是個民主國家的資格。

郭正亮指出，「逕付二讀」存在的意義，其實是想讓立法院在趕時間的情況下，能以最效率的方式處理沒那麼重要的法案，以將時間用來審理重要法案。郭強調，年度總預算案一定是最重要的法案，所以像民進黨這樣的處理方式「從未發生過」；何況年度總預算案審到1月是非常常見的，甚至用臨時會來處理都有可能，逕付二讀就是直接到院會去了，等於完全沒有討論的空間與效果。

主持人馬千惠詢問郭正亮，民進黨為何如此硬幹、莫非公投過後國會成「蔡皇禁臠」？郭正亮首先大喊「柯建銘啊！」郭隨後分析道，此案事實上國民黨也不敢擋太久，因為這攸關軍公教加薪，軍公教兩黨沒人得罪得起，國民黨最多拖到明年1月10日左右，此案是一定會過的，這點柯建銘不可能不知道，但柯卻搞這種手法，完全抹煞了作為一個民主國家的基本程序，民進黨還好意思說台灣是「華人民主之光」，讓他聽了都快吐血了。