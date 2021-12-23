黃秋生、莊凱勛、蔡凡熙主持的LINE TV原創實境節目《開著餐車交朋友2》前往全台唯一不靠海的南投，第一站先走進《茶金》的世界，探訪魚池鄉的茶園，又前往香菇農場，尋找在地新鮮特色食材，這次找來郭書瑤擔任餐車小幫手，自曝「單身的時候不煮飯」。

最新內容找來郭書瑤擔任嘉賓，化身得力助手幫忙備料、試菜，還跟執行經紀人一起處理香菇蒂，剝了2百個香菇，讓郭書瑤直呼：「做吃的真的很辛苦！」也可惜沒有跟到香菇農場拔香菇的行程。至於平常會不會下廚，郭書瑤自曝「單身的時候不煮飯」，因為一個人量太少很難煮，但這次來到《開著餐車交朋友2》錄影，她展現誠意，特別從小琉球帶比目魚骨、飛魚片等零嘴，還親自下廚煮牛肉麵給3位主持人吃。

開賣時，郭書瑤負責外場事務，也協助餐車內的備料，看見孕婦在烈日下等待，立刻貼心地幫忙拿椅子，讓孕婦能在陰涼處休息，展現細心溫柔的一面，同時她也很有小孩緣，除了被現場來用餐的小弟弟告白「很喜歡」這位漂亮姊姊之外，更當起保母顧小孩，陪小朋友們一起玩耍。

這回除了尋找在地美食，4人也到日月潭遊湖玩耍，眺望南投美景，旅程的意外插曲，還有黃秋生的「小型音樂會」，加碼在車上吹口琴演奏〈歡樂頌〉、〈Oh!Susanna〉等曲子，甚至接受點歌〈今宵多珍重〉，看著伴奏影片抓感覺，現學現賣，大展音樂才華，另外在小木屋住宿時，黃秋生一發現有鋼琴，就坐下來彈奏，還能一邊吹口琴，讓外界再次看到多才多藝的影帝黃秋生。