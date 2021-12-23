在一旁愣住的郵差發現比特犬向他衝來。（民眾提供）

騎單車的老人家（遠處）被咬傷小腿。（民眾提供）

又傳比特犬掙脫鐵鍊咬人！雲林縣褒忠鄉1隻原本綁在家中的比特犬看到家門外有人經過，衝出家門追咬騎單車的80歲老人及騎摩托車送信的郵差，2人腳部都有2公分撕裂傷，雲林縣動植物防疫所表示，飼主違反動物保護法第20條，可處3萬至15萬元罰鍰。

目擊者指出，今天上午10點多一名騎單車的老人家和騎摩托車的郵差從褒忠鄉中正路經過，一戶人家養的比特犬突然竄出，第一個攻擊狠咬老人家的小腿，老人遭咬傷倒地，女飼主衝出門制止，但比特犬兇性大發，看到郵差在看牠，又轉而攻擊郵差的腳跟，繞著機車追，飼主拚命抱住比特犬在地上滾才使老人家、郵差脫困，但兩人已被咬傷嚇傻，送醫院掛急診治療無大礙。

雲林縣動植物防疫所調查，這條比特犬有登記，飼主養了1年多，平時都有綁住，但不知為何今天會掙脫。

防疫所技正鄭安國表示，比特犬具有攻擊性，看到前方有物體移動就可能發動攻擊。

動物保護法第20條第2項規定疏縱寵物致人於傷可處3萬元至15萬元罰鍰，受傷民眾可向狗主人請求民事賠償，本案被咬傷的老人家與郵差都未提告。

防疫所指出，比特犬自明年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，必須在2023年2月28日前完成申報備查，目前雲林縣完成登記的比特犬有123隻，飼主有97人。