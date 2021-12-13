頑皮的小黃狗掙脫牽繩，偷溜出門逛大街，卻不小心將自己纏在路旁自小客的輪胎上。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

牽繩卡車輪毛孩哀嚎 警助脫困還幫牠找到家

台中有一隻頑皮的小黃狗日前早上掙脫牽繩，偷溜出門逛大街，卻不小心將自己纏在路旁自小客的輪胎上，牠緊張的嚎叫聲引來附近民眾注意，幫忙報警求助。員警先幫助小黃狗脫困，並透過預防注射牌聯繫上金姓飼主，成功協助牠回到主人身邊。

台中市政府警察局第三分局正義派出所警員盧保全、黃高翊於12月8日上午8時許，接獲民眾報案稱有一隻狗狗的牽繩遭輪胎壓住，請警方幫忙通知車主協助狗狗脫困。員警到達現場時，發現小黃狗因緊張害怕不時嚎叫，因不知道牠受困多久，員警趕緊先向附近店家要來開水給小狗飲用，此時員警也發現其牽繩並非遭輪胎壓住，只是不小心纏繞住輪胎，便拉出牽繩，成功協助狗狗脫困。

附近民眾表示，一大早就看到這隻小黃狗跑來跑去，但過去都不曾見過牠。員警正一籌莫展苦思該如何幫牠找主人之際，眼尖的盧姓員警發現其項圈上配戴著狂犬病預防注射證明牌，遂聯繫巡邏同仁到場支援，準備將小狗送到鄰近的動物醫院查詢飼主資料。

豈料小狗不願搭上巡邏車，喜歡動物的高員見狀，便自告奮勇說：「沒關係，我牽他用走的去！」在動物醫院的協助下，員警透過接種資料聯繫上金姓飼主，因飼主當天還未出門，此時才知道自家的小狗竟掙脫牽繩跑出去逛大街，趕緊前來將小黃狗帶回家，也相當感謝員警的協助。

警方提醒，每個毛小孩都是家中的一份子，為避免寵物走失，請落實寵物晶片登記，並填具、更新正確的聯繫資料，或攜帶可辨識的配件，讓寵物不慎走失時，可以快速通知飼主，而外出時也應繫上牽繩，做好安全措施，並多注意寵物動向，以防發生意外。