國民內衣店EASY SHOP全台首家數位體驗店進駐大稻埕商圈，有別現有實體店，一進門琳瑯滿目的內衣陳列，3.0店型強化數位，並推出「內褲販賣機」預計24日開幕。

目前全台近百家門市持續加速數位轉型，提供消費者更多元的體驗服務。因應後疫情時代的生活型態轉變，EASY SHOP力推創新OMO新零售模式，更持續提升顧客於門市的互動與體驗。

台灣奧黛莉集團深耕台灣內衣市場超過一甲子，如同見證台灣內衣發展史，全新型態的「EASY SHOP數位體驗店」跳脫內衣專門店的陳列展示手法，以五感互動體驗為優先，也讓顧客更全面的享受360°線上線下OMO深度購物體驗。

全台首家導入的內褲販賣機，24小時不打烊銷售iMEWE蜜臀褲、iONNO抗菌男內褲等；EASY SHOP指出，隨著後疫情時代到來，電商網購成常態，自行取貨趨勢已遠遠超越宅配到府，尤其是開放APP下載、優化官方網站以來，即在全台近百家EASY SHOP門市推出取貨服務；透過官網APP下單，到店取貨免運費，還能享有現場試穿服務，尺寸不合於現場立即退換貨，大大減少退貨手續的繁瑣及網購內衣的各式痛點。

此外，EASY SHOP台北數位體驗店更深化線上線下的體驗服務，開放網路系統預約體驗，臨店試穿滿意後再付款。