民進黨立院黨團總召柯建銘日前為竹竹合併提出《地制法》修法引發各界關注，不少人批此舉是為有利綠營持續在新竹執政。因蔡英文總統也已在黨內下軍令狀，指示此案今日付委，為確保《地方制度法》今(24日)排入立法院院會議程，民進黨團立委日前已開始在立法院議場門口排班，就是要完成遞案。

蔡英文在民進黨中常會下令《地方制度法》修正草案須在今日立法院會付委後，未連署或撤簽提案的11位民進黨立委，包括原本態度保留的英系大老陳明文等人，昨(23日)陸續表態支持，正國會也發布共同聲明支持提案。在野黨則痛批執政黨因人設事，呼籲召開相關會議取得共識。

民進黨立委高嘉瑜今一早在臉書曬出守在議場畫面，她說，「6點到立法院，等待天光」，而她手上則是拿著豆漿、飯糰入鏡，更用Hashtag寫下，「拍照還是要專業！」

另外，民進黨立院黨團總召柯建銘21日就在臉書寫下，天氣濕冷，相信很多人都窩在家裡吃湯圓，但為了議事順暢，民進黨立法院黨團從21日中午已經在議場前排隊準備遞案，越晚天氣越冷，實在非常感謝黨團同仁們的辛勞。