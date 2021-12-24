瑪莎拉蒂惡煞張敦量3人，上月7日駕車與宋姓男大生駕駛的車輛擦撞，3人竟痛毆宋男致顱內出血住進加護病房。台中地檢署偵查終結，認為張男等人有強制、傷害他人身體的犯意聯絡，不但將宋男強押至路旁，還搧他巴掌、拉扯頭髮並以棍棒毆打，有不確定殺人故意，依殺人未遂起訴張男，另陳姓、李姓共犯被依強制、傷害罪起訴。

檢方起訴指出，張敦量、李韋霖、陳勁豪等3人於11月7日凌晨0時40分許，共乘瑪莎拉蒂行經臺中市西屯區臺灣大道3段與河南路3段交岔路口處，與宋男所駕駛之自小客車發生擦撞，因此心生不滿，於同日凌晨0時41分許，由張男持鋁棒與李、陳一同下車，嚇逼宋下車，宋礙於張等人持有器械及威嚇等壓力而下車。

豈料，張敦量隨即以手臂勒住宋男的頸部，將宋男拉至瑪莎拉蒂跑車側邊察看車損，再將宋男拉到人行道，對其拉扯頭髮、搧巴掌，將其推倒在地，李、陳2人則架著宋男，讓張男繼續打巴掌。

同時，張嫌等人也向宋男同車等人恐嚇：「你們打電話試試看」等語，試圖阻止報警，且張男持續用腳持續猛力踹踢倒臥在地之宋男的頭部，害宋男頭部因踹踢之重力而撞擊地面，因而受有頭皮、手部、左膝挫擦傷、鼻部流血、左眼瘀青、頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折等傷害。嗣經警獲報到場處理，並其送醫救治，歷經多日治療宋才救回一命。

台中地檢署檢察官偵查後，認為張敦量的行為以違反犯刑法第304條第1項之強制及第271條第2項、第1項之殺人未遂等罪嫌；李韋霖、陳勁豪2人所為，均犯同法第304條第1項之強制及第277條第1項之傷害等罪嫌，全案偵結提起公訴，並於今日移審。