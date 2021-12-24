民進黨立委莊瑞雄日前宣布參與民進黨屏東縣長初選，另兩位也有意參選的立委周春米跟鍾佳濱，今天都應邀出席莊瑞雄主辦的屏東農產品推廣會，這是莊瑞雄本周三宣布參選後，三人首度同台，三人異口同聲表示，行銷屏東要合作，保持既競爭又合作，一起為讓屏東更好都是好事。

因應大陸今年接連打壓台灣鳳梨、釋迦、蓮霧出口，莊瑞雄今與民進黨台東立委劉櫂豪舉辦雙冬農特產品展銷會，薦當令水果「屏東蓮霧」及「台東鳳梨釋迦」以及萬丹的紅豆、九如的檸檬、東港的櫻花蝦及屏東釀製的剝皮辣椒。

有意參與屏東縣長黨內初選的周春米、鍾佳濱都應邀到場，莊瑞雄說，周春米有來打招呼，鍾佳濱互動好、感情好，一起行銷屏東是好事，不要想政治，而是要想如何讓屏東更好。

鍾佳濱則說，目前黨內三人參選眾所皆知，任何有助於宣傳強化及爭取選民支持，各候選人都會努力嘗試，而且行銷屏東要合作，三人保持既競爭又合作的互動過程。

周春米表示，大家一起行銷屏東都是好事，團隊本來在過年前就有排好一連串屏東農產品宣傳，本週二也率先舉辦屏東蓮霧的推廣活動，下週二推廣屏東水產；初選大家確實有競爭，但競爭會進步，帶來的是屏東更進步，也是好事一樁。