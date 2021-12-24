不少民眾在平安夜有過節習慣，桃園市警察局局長陳國進前往平鎮警分局慰勉警察同仁，除致贈慰問獎勵金，也與同仁們閒話家常，鼓勵同仁，並感謝每位同仁一整年奉獻與付出，也希望同仁們都能竭盡所能，守護每位市民的平安。

陳國進表示，今日是平安夜，不少市民有安排餐敘或是其他慶祝活動，為確保每位市民平安，要求所屬各單位加強夜間巡守，並針對轄內各治安顧慮聚集場所維安，務必要確保安全，不容許有人藉故滋事、影響治安，讓桃園市民過個溫馨的平安夜。

為維護轄內治安平穩，警察局在平安夜及聖誕節，特別針對轄內酒店（club)、Pub及飲洒唱歌場所規劃擴大臨檢勤務，並在轄內各重要路口編排取締酒後駕車勤務，希望藉由強力的執法作為，嚇阻犯罪情事發生，進而維護每位市民的安全。

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