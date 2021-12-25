新北市汐止區一間自助餐店老闆劉威麟經常以自身力量，送餐弱勢族群，昨（24日）他在臉書分享，曾經協助過的奶奶臨終前透過兒子撥電話向他致謝，感謝他能讓母子重逢，事後還收到其兒子轉交的2萬元善款，希望能藉用這筆錢幫助更多需要的人。

劉威麟在汐止區開設一間自助餐店，在一次際遇下得知汐止的偏鄉地區有許多需要幫助的家庭，便奔波尋找志同道合的餐廳同行，一起送餐到偏鄉，還成立「汐止心汐止情」，與新北市警察局合作，在汐止派出所設立食物銀行，即時提供物資。

劉威麟在臉書分享，先前他曾協助一名婦人與兒子重逢，22日時突然接一通陌生電話，原來是當時的婦人兒子所撥來，對方說「媽媽要離開了，她想親口跟你說聲謝謝」，而他接過電話聽婦人說了約1分鐘左右，電話那頭便悄然無息，後來婦人的兒子才接過電話說，「媽媽已經離開了，而且是笑的離開」。

劉威麟感慨地寫下，「沒想到經過5年了她還記得我，願她一路好走。雖然知道她安詳的離開，還是有點難過。」而婦人的兒子24日突然帶著2萬元找上他，說是受母親交代，希望他能把這筆錢拿來幫助需要的人，就像他之前幫助母親那樣，讓劉威麟聽了好感動，直說這是老奶奶給他最好的聖誕禮物，能讓善的種子藉由這筆款項傳播下去。