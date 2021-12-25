今日新冠肺炎本土個案再度+0，新增18例移入個案，其中17人為突破性感染，接種廠牌為AZ、國藥、BNT，另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增18例境外移入個案，為15例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(6例，案16985、案16990-16992、案17000、案17001)、越南(6例，案16986-16988、案16996、案16997、案16999)、柬埔寨(案16989)、法國(案16993)、巴基斯坦(案16994)、義大利(案16995)、阿拉伯聯合大公國(案16998)及荷蘭(案17002)，入境日介於今(2021)年12月10日至12月23日。

（中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計4,860,998例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,841,748例排除)，其中16,891例確診，分別為2,238例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。