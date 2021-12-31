I’ve got the power of Taiwan boosting its way through my veins. pic.twitter.com/KTmJ6vYWKf — Josh Ellis 😷 (@goteamjoshphoto) December 29, 2021

台灣全面開放施打第三劑，一名加拿大攝影師埃利斯分享第三劑接種高端，稱「台灣之力在他的血液中沸騰」，引起網友熱議。對於有人質疑打高端恐被排除在歐盟數位認證外，他則回應說，等他要去歐洲玩的時候應該就通過認證了，且他前兩劑都打AZ，實在找不到不讓他入境的理由。

目前人在台灣的加拿大攝影師埃利斯（Josh Ellis）29日在推特上PO出自己的「小黃卡」，卡上標註他在2021年1月打第一劑AZ，後來又在7月接種第二劑AZ，12月再打第三劑加強針，特別的是，第三劑他竟然是選擇接種台灣的高端疫苗。

埃利斯打完高端後，在推文中寫道「我獲得了台灣之力，在我的血液中奔騰。（I’ve got the power of Taiwan boosting its way through my veins.）」

推文引起網友熱烈討論，「選擇高端意味著你被排除在歐盟數位認證之外，不是很好」、「原來第三劑可以選高端了」、「那你打完有變成萬磁王嗎？聽說這是打高端會獲得的超能力」、「我還停落在第三劑只能打莫德納的階段」。

而埃利斯也在留言處回應說，打高端究竟能否入境他國這件事情，他相信等他準備好要去歐洲旅遊的時候，歐盟應該已開放認證高端了，更何況他前面兩劑打的是AZ疫苗，因此他不認為將來會面臨入境問題。

台灣自2021年12月24日起開放第三劑可選BNT（全劑量）與高端（全劑量），加上原本就已經開放的莫德納（半劑量），年滿18歲、符合資格的民眾可任選前述三款疫苗，至於未開放打第三劑的AZ，若先前打過其他廠牌出現嚴重不良反應，經醫師評估第三劑也可打AZ。