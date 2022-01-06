花蓮衛生局接獲中央疫情指揮中心通知，一名被列為新冠肺炎境外確診個案的20多歲女子，去年12月27日至29日曾自駕到花蓮旅遊，衛生局啟動足跡疫調，該女子足跡到過8個小吃店、景區，透過實聯制，匡列49位足跡重疊者，其中有5位呼吸道感染症狀，緊急安排到醫院篩檢為陰性，暫時排除染疫，不過仍呼籲若有足跡重疊民眾，應自我健康監測。

案17264為一名我國籍20多歲的女性，11月14自印尼入境，已接種2劑AZ疫苗，但是該案6月曾於印尼確診。入境及檢疫期滿採撿均為陰性。因出境需求採檢後確診。

花蓮縣衛生局今早所公布的案17264的足跡顯示，去年該案12月27日自行開車入住花蓮市林政街的花漾村聲旅店，去中華路戴記扁食用餐，晚上到節約街花蓮日日；28日則先後去怡位餐店、七星潭、花蓮香扁食中山店、台新銀行花蓮分行，最後到位於鹽寮的山度空間；29日上午到中福路早餐店用餐，於11：00左右開車離開花蓮。

衛生局已請商店加強消毒等防疫措施，也呼籲鄉親若有於12月27日至29日期間曾出入相關場所者，1月11日前進行自我健康監測，若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應配戴口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。