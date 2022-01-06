桃機群聚案擴大，累計8人確診，疫情再起也間接催出第三劑（加強劑）的打氣，不僅出現莫德納一針難求的盛況，就連高端的打氣也升溫，板橋一家兒科診所今天在臉書貼文表示，診所的高端已經被害怕第三劑副作用的醫護人員全打光了。

新北市板橋的張博揚小兒科診所今天上午11點在臉書發文，表示高端疫苗已全數用罄，被害怕第三劑副作用的醫護人員打完了。不只診所搶打高端，就連大醫院的高端打氣也贏過BNT，根據《ETtoday》報導，台北榮總表示，上周醫院員工與民眾共接種了230劑BNT追加劑，打氣不及高端的267劑，但追加劑打氣最好的還是莫德納，上周共接種了709劑，12月就打了2000多劑，且2周內的莫德納追加劑門診都已經預約額滿。

高端昨天（5日）發布新聞稿指出，實驗數據顯示，高端新冠疫苗可對Omicron提供一定程度的保護力。高端2＋1劑的施打，可克服Omicron的免疫脫逃現象，對Omicron提供相當程度的保護力，藉由追加第三劑，可拉高中和抗體效價。

根據疾管署公布的疫苗接種統計指出，截至4日為止莫德納追加劑打了15萬7534人，BNT則有1萬4152人，高端1813人。