湖人球星詹姆斯（LeBron James）耶誕節前在IG貼了一張蜘蛛人的迷因圖（meme），圖中同時有3位蜘蛛人互相指著對方，3人分別代表著感冒（cold）、流感（flu）、新冠肺炎（COVID-19），詹姆斯只留下一句話：「幫幫我吧大家。」他在IG上有1億追隨者，他這張圖的意思引起各種猜想與解讀。

這3位蜘蛛人雖然裝扮有些微差異（不同版本的服裝），但他們都是蜘蛛人。詹姆斯的意思可能是這3種疾病其實差異不大，要大家看看NBA為什麼搞得比賽都沒辦法繼續打。詹姆斯自己就在月初才從「偽陽性」的誤判中回歸，白白被隔離了幾天。詹姆斯先前不肯談論是否接種疫苗，直到今年9月湖人宣布全隊完整接種疫苗，他才承認打過了疫苗，但仍不會鼓吹其他人去打。

「我認為每個人都有選擇權為自身和家庭做出正確決定，我原本對疫苗抱持疑慮，但在我研究之後，我覺得那是為我的親友而做出的正確選擇。」

如果詹姆斯真的是質疑新冠肺炎與另外兩者有何不同，有人就猜測NBA會要求他刪掉這則貼文。也有人說「當你真正因COVID-19而失去親人，這就區別出它們的不同了。」其實流感的傳染力和殺傷力亦不容小覷，每年都有人死於流感。有人解讀是3種疾病的症狀很相似不易分辨，還有人說是「打過疫苗之後差別就很小了」。