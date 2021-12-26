民進黨立院黨團總召柯建銘日前為竹竹合併提出《地制法》修法引發各界關注，在野黨批此舉是為有利綠營持續在新竹執政。總統蔡英文更在民進黨中常會下令，指示此案24日付委。對此，前陳水扁辦公室主任陳淞山表示，若2022縣市長這局輸了，蔡的時代就結束了，蔡現在拚的就是讓新竹縣市合併升格，好讓自己的政治權力延續。

陳淞山24日接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨可能輸掉基隆市、桃園市，但宜蘭縣、嘉義市則有機會拿回來，現在民進黨執政縣市有7席，整體而言變化不大；若新竹縣市合併，林智堅只要能拿下大新竹市長這一席，民進黨就算沒有輸了，這也是為何新竹縣市合併升格，對民進黨這麼重要。

陳淞山分析，基隆市、桃園市、新竹市這三位民進黨籍首長，表現都很好且任期剛好都屆滿，民進黨內會出現人才斷層的問題，沒有這麼好的接班人選，從這次四大公投三縣市皆同意大於不同意的結果來看，2022縣市長選舉對民進黨而言有著不能輸的壓力。

對此，陳淞山強調，2022縣市長這局選輸了，蔡英文時代就結束了，之後就是換一位行政院長過度直到蔡任期結束，蔡現在所做的一切，就是為了延續自己的政治權力而拚命，所以才會力推新竹縣市合併升格；尤其「大新竹市長」這一席對政治板塊與族群的牽動很大，對民進黨真的非常重要。