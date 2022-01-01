蔡英文總統今天(1日)發表談話，提到持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，是2022年穩固執政的4大主軸。但國民黨台北市議員王鴻薇卻發現，蔡英文在談話中，把中華民國消音了，「一次也沒有出現在總統元旦文稿之中」，她更指言，也許蔡英文快卸任了，不想再繼續演了。

蔡英文總統元旦談話，除了拋出明年穩固執政的4大主軸，還說去年台灣每人GDP首次超過3萬美元，IMF也預測台灣將在明年重返全球前20大經濟體。

對此，王鴻薇今天在臉書上表示，很少有一個國家總統，唱國歌時要看她到底有沒有唱，發表重要演說時，大家在數她有沒有提到國家名稱。她並指出，今年元旦，一個全新許願的時刻，蔡英文直接就把「中華民國」給消音了，「大家不用算了，一次，一次也沒有出現在總統元旦文稿之中」。

王鴻薇直言，反正快要卸任了，也不想再演下去了吧！2019年元旦還正告對岸要正視中華民國存在，現在自己就不想再提了。

此外，國民黨立委李貴敏也批評，蔡英文談話中的說法距離人民感受遙遠，實際上觀光產業等一片慘兮兮，蔡政府執政5年多來，未發展任何核心產業，至今缺水、缺電、缺工都未解決，房價攀升、台鐵事故等公安事件頻傳，毫無實際因應對策。