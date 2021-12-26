用錢不規劃，薪水再高也不夠用，有男網友在台北工作，每月薪水高達7.3萬元，但扣掉每月固定的開銷如房貸、保險等，只剩下2萬元的生活費可以用，讓他忍不住感嘆薪水不夠用，是不是該換份工作，引起網友熱議。

一名男網友在網路論壇Dcard發文表示，26歲的他在台北工作，因為一天工作12小時，所以月薪高達7.3萬元，但扣掉每月的固定開銷，包括房貸3.6萬元、保險4千元，以及必要的生活支出，只剩2萬元的生活費。

該名男網友表示，他為了買房子動用了自己所有的存款，但可使用的生活費也變少，根本沒辦法存錢，害他連交女朋友都不敢，更別提結婚生子，也因此讓他不禁考慮，是否換份工作會更好。

不少網友看完留言表示，「看起來蠻好過的」、「26歲7.3萬已贏一堆人了」、「這是炫耀文吧，7.3萬你跟我說你不夠用」、「個人覺得健身房的費用很多餘，除非你是需要器材練的人，不然只是花錢騙自己有在運動」、「換工作啊，換了之後就會發現你後悔了」。

也有網友認為，薪水高很好，但太早買房只會造成自己的負擔，「月薪7.3萬不少了，問題不在工作而是你太早買房了，等你娶老婆再買也不遲，還可以一起分擔房貸」、「房貸太高了，當初買房沒算清楚每月收支嗎」、「其實你錢都拿去買房注定會沒錢，你除非還完不然你很難有自己的自由」。