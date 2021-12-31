長榮海運發40個月年終，讓不少民眾羨慕到不行，不過，一名網友發文透露，可以領年終的只有「海運大樓內的岸勤」，而不是在外面跑船的船員，引發網友熱烈討論，有些人覺得這波年終船員沒得拿好想哭，但也有人認為船員本身月薪就高很多，大家先前怎麼都不出來說這件事？而且合約就是這樣，但公司還是有給其他的獎金，所以沒什麼好吵的。

一名網友昨在PTT上發文分享，大家瘋狂討論長榮海運的巨額年終，但傳說中的40個月年終獎金僅限於「海運大樓裡面的岸勤人員」，而真的在跑船的「船員」則是沒有年終獎金的，因為船員是簽署僱傭契約的，如果有完成合約的話，則是可以拿到一筆合約獎金，且再上下一條船的話，公司也會額外給「返船獎金」當獎勵。

該網友表示，合約獎金的計算方式是以「月薪乘以（在船上的天數／365天），以月薪15萬為例，必須在船上待滿365天，才能獲得15萬的獎金。而船員的月薪則是由各種項目相加而成的，返船獎金是給基本薪資，依船員階級不同，大概就是幾萬元。

該網友指出，其實公司裡面的每個人都很辛苦，不管是岸勤，還是海勤。而且原先海運的景氣其實很萎靡，如果不是有新冠肺炎出來作亂，導致貨櫃不夠用、運費飆漲，還真的無法看到現在的光景。

該網友透露「甲級船員」雖然沒有很高的門檻才能做，但工作的壓力、環境的適應以及職業可能帶來的負面作用，真的不是三言兩語就可以打發的。有些人覺得隨便就可以去跑船，真的這樣想不如自己親身體驗看看；還有人說想找海運男友，但是真的能承受分隔兩地的痛苦嗎？只能說「凡事都有代價，就看你要不要拿下而已。」

貼文引起網友熱烈討論，「辦公室上班不用跑船，然後領這麼高」、「船員沒有真的有點哭」。不過，也有網友認為，船員本來就是用「僱傭契約」，當然沒有年終可以拿，所以不要抱怨了。而且岸勤人員先前領那種鳥薪水的時候，怎麼都沒有船員出來呢？船員本身月薪就相對比較高，如今沒拿到年終也是剛剛好吧？