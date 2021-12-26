范少勳出席映後喜獲粉絲獻花與精心製作的蛋糕。（牽猴子提供）

温貞菱（下）最難忘1場戲是被范少勳狂挖喉嚨催吐。（牽猴子提供）

范少勳、莫允雯、温貞菱主演電影《不想一個人》聖誕檔上映，3位演員周末現身戲院和影迷一起歡度佳節，更暖心準備小禮物送給聖誕特別場觀眾，莫允雯、温貞菱也應景戴上聖誕頭飾萌翻全場，與片中高冷、性感模樣呈現極大反差。

莫允雯回憶當時準備角色時，外表看似擁有不同複雜情緒的藝廊經理，內心其實是空洞、無靈魂狀態，她認為最難的挑戰是拿捏這份不多不少的破碎感。温貞菱映後時分享，當初看到劇本後對傳播妹這個角色是很有感的，從前置的田野調查到拍攝演出都非常具挑戰性，最讓她印象深刻的是被催吐的那場戲，開拍前温貞菱特別交代范少勳：「等一下要真的催吐喔！」天蠍座的范少勳果不其然非常認真且深入的挖她喉嚨，高難度鏡頭兩人1次OK。

導演范揚仲用鏡頭剖析愛情的各種面向，身處不同世界的主角們卻同樣渴望被瞭解而相互依偎的愛，莫允雯表示：「雖然這部片看似非常沈重，但卻能感受到光明，並重新看待這個世界。」演員周厚安看完片後也向想看卻害怕感傷的朋友喊話：「這部片子好美，美到我忘了憂愁。」易智言導演則說：「這個電影在我心目中，其實它有些神秘，甚至有些性感，主流市場電影裡，完全不一樣的感受。」