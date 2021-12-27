搶攻歲末資金運用商機，LINE Pay貸款平台匯集12家銀行推出歲末精選優惠貸款，包括針對LINE Pay用戶推出可抽iPhone 13或LINE POINTS等好禮獨家專案，另外還有低利貸款、快速申貸或開辦費0元等方案。

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LINE Pay表示，LINE Pay貸款平台上線以來已整合12家銀行提供各式貸款專案，便利用戶可透過手機一次查詢各家銀行貸款方案，並可透過平台連結各家銀行進行申貸，快速獲得所需資金，滿足用戶對行動生活金融的需求。

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看準LINE Pay將金融場景帶入千萬用戶生活中，中國信託商業銀行、台新銀行、凱基銀行、台北富邦銀行與滙豐銀行針對LINE Pay用戶推出歲末獨家貸款方案。用戶透過LINE Pay貸款平台申辦中國信託Online貸，撥貸即可抽iPhone 13、LINE POINTS 1萬點、熊大兔兔造型對燈及NT$9000元等好禮。

台新銀行推出LINE Pay用戶獨享前兩期優惠利率0.1％，申貸且撥款成功者再加碼抽LINE POINTS 500點。凱基銀行則推出最高可貸NT$800萬元，且成功撥款最高可享NT$6000元大紅包。台北富邦銀行祭出前兩期0.06％、開辦費NT$0元優惠方案；滙豐銀行也推出開辦費NT$0元起、前三期優惠利率0.1％專案。