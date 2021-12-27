紅襪隊旅美小將劉致榮27日跟著「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動回到母校鶯歌工商，身為大學長的他也鼓勵學弟要好好加油，他也在祈願布條上寫下「希望能夠站穩大聯盟」的目標，但現在他還有1項功課需要先完成，就是達成球團要求的增重目標，「現在還差1公斤就達標了。」

劉致榮高中畢業後先前往文化大學就讀，之後成功圓「美」夢，成為鶯歌工商棒球隊中首位旅外球員，雖然畢業好幾年，但只要回台有空就會回母校看教練、找老師。

劉致榮提到，在高中階段自己最想念的是化學老師煮的熱湯，「排骨湯、貢丸湯，很多種。」他透露，高中時期跟幾個隊友「只長高、不長胖」，體型太單薄的球員還會被總教練王傳家「特別照顧」，「教練都會幫我們這幾個特別打飯，要我們一定要吃完，但我們都吞不下去，被說是在吃口香糖嗎？」

高中畢耶時劉致榮才68公斤，來到大學後因為受傷復建接觸到營養師，也學會如何飲食對身體較好，「現在球隊希望我能增重到90公斤，已經快接近目標了，大概差1、2公斤。」為了增重他現在一天吃4、5餐，每2周也都會追蹤身體數值，請營養師協助菜單。

球員口中的「師師老師」今天也抽空來到體育館看劉致榮，她表示，當初因為看球員比較挑嘴，自己就會去市場買食材，在小廚房煮湯，久了球員也都知道練習後會加菜，「他們也會問老師今天煮什麼湯，會有期待，練習可能會更努力一點點。」

擔任化學老師的「師師老師」也分享自己眼中的劉致榮，「我把他當自己的孩子來看，他是很貼心的孩子，也是班上的開心果，有時候場面比較尷尬他也會想辦法化解。」看到劉致榮成功旅外，身為老師的她也感到非常開心，「現在也還是會盡力去follow他每一場比賽，有時就傳個笑臉，給他打打氣。」

對於自己旅美首年，劉致榮直呼收穫豐，「在春訓基地訓練時看到更多更高層級的投手，看他們如何準備，也會跟教練聊天，他也會分享一些經驗給我。」但受到大聯盟封館影響，劉致榮還沒確定何時返美備戰，「有跟球團保持密切聯繫，他們也有持續追蹤練習狀況，現在就是以正常賽季去做調整，一切等候通知。」