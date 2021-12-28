台北市勞動局為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，110學年度第1學期共受理195件失業勞工子女就學費用補助，經審核有131件合格，補助148名學生，補助金額約326萬元；北市勞動局長陳信瑜提醒獲補助的勞工朋友，記得到申請時所提供的指定帳戶查詢入帳情形。

勞動局每年提供2次非自願性離職失業勞工子女就學費用補助，因應疫情，今年受理時間提前至7月15日；陳信瑜指出，截至9月30日申請截止日，共有131件合格，相較上半年109學年度第2學期44件合格，增加近200％；陳信瑜希望藉由就學費用補助，幫助更多受疫情衝擊的北市失業勞工，減輕子女就學的負擔。

勞動局進一步表示，北市失業勞工子女就學費用補助，只要符合非自願性失業條件，都可以在受理期限內提出申請補助，子女就讀公立高中職校最高補助5000元、私立高中職校1萬2000元、私立大專院校2萬6000元、公立大專院校自110學年度第1學期起則提高至1萬3600元。