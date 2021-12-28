婆媳問題百百種，有一名女網友抱怨，婆婆喜歡「慷他人之慨」，拿著她出錢買的超貴聯名口罩，送給鄰居到處做人情，而且轉送的數量大到讓她氣炸，只好當場撂下一句狠話，網友一看讚爆：「做得好！」。

這名女網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》表示，自己不喜歡和別人戴一樣的口罩，因此會在網路上訂購各種特別花色的口罩囤在家裡，結果婆婆只要戴了她買的特殊花色口罩被鄰居稱讚，就會馬上拿好幾盒分送給鄰居做人情。

原PO指出，家裡的口罩常常莫名其妙一下少掉幾十盒，而且連續三、四個月都這樣，最令她生氣的是，有一次發現一款她特別愛的聯名口罩不見了，結果竟然出現在隔壁棟某位阿姨的嘴上，還喜孜孜的說「這是妳婆婆拿給我的呀！社區很多阿姨、奶奶們都有拿過妳婆婆給的口罩，都是一盒一盒給，還很漂亮喲！」

由於那款聯名口罩一盒才10片，要價1千多塊，因此原PO決定把所有口罩都挪進房間，只把去藥局買的幾盒普通口罩放在共用空間，不料婆婆看到後竟然跟她大吵，直呼「才幾盒口罩有必要嗎？」讓她氣炸。

原PO無奈放話「要戴就拿錢跟我買」，而且會24小時把寵物的監控器打開，並警告「誰要是進我房門動一下我的東西，我立馬報警！」貼文一出引起不少網友同仇敵愾回應「一盒一盒送，也真的是過分了」、「拿別人錢買的東西做人情，真令人厭惡！」還有網友大讚媳婦的舉動超霸氣，直呼「直接黑化，各自安好很讚」、「做得好」。