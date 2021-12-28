嘉義柯姓富商今年初遭擄人勒贖3000萬元案，主嫌李育儒在高雄與警方槍戰被擊斃，其他4名共犯陳姓男子、吳姓婦人與盧姓女兒、張姓男子等4嫌，嘉義地方法院審結，判決有期徒刑3年10月至1年8月不等。

嘉義地院判決盧女3年7月徒刑、扣案的犯罪所得300萬元沒收；吳婦3年10月徒刑、扣案的犯罪所得260萬元沒收，未扣案的犯罪所得176萬元沒收；陳男3年10月徒刑、未扣案的犯罪所得200萬元沒收；張男1年8月徒刑、未扣案的犯罪所得20萬元沒收。

嘉義地檢署4月間依擄人勒贖、竊錄非公開活動等罪嫌起訴陳男、張男、吳婦及盧女等4人，並建請求刑20至10年，但法院的判刑有落差。

判決書指出，遭擊斃的主嫌李育儒因覬覦柯男的豐厚財力，2020年12月間與張男多次謀畫犯案，張男曾租車載陳男跟蹤柯男，掌握柯男的生活作息，吳婦於今年1月4日租住在柯男住處附近的房子，吳婦及其盧姓女兒、張男、陳男輪流暗中監看柯男的動向。

因李男在柯男的白色賓士車底裝GPS（衛星定位追蹤器）電量用完，張男及陳男於1月13日趁機在柯男的另一部自小客車底下再裝GPS，並由盧女下載APP追蹤柯男。

1月24日凌晨柯男到嘉義市區一家SPA會館消費，盧女駕駛自用小客車搭載李男、吳婦、陳男到會館附近埋伏、圍堵，由李男持空氣槍強押柯男進入車子後座。

李男開車，吳婦、陳男在後座控制柯男，把柯男蓋上頭套、用束帶反綁柯男的雙手，控制其行動，李男一路開到嘉義縣朴子市，盧女開車跟隨在後。

途中，陳男與柯男談判以3000萬元贖人，柯男打電話給侯姓友人籌措贖金，並依李男指示將贖金放在手提包丟置在指定地點，李男在等候贖金到位期間，拿走柯男攜帶的20萬元現金及手錶，然後搭上盧女開的車去取贖款，陳男、吳婦留在車上繼續控制柯男。