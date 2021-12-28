從《明日之星》歌唱節目出道的郭婷筠、曾瑋中、杜忻恬、郭忠祐、蔡家蓁及彭正等8人，將分別在明年1月15日起陸續舉辦個人感恩音樂會，28日舉辦記者會，賴慧如正趕拍新戲，因故缺席。演藝圈近來頻傳婚變，郭婷筠與老公彭正婚後，常曬恩愛，郭婷筠表示夫妻倆生活很簡單，連休閒娛樂都是一起的，也知道彭正手機密碼，甚至2人還有互相定位。

郭婷筠直言彭正個性直率，情緒都藏不住，說謊都很容易被看出來，彭正笑回有時連善意的謊言都被郭婷筠拆穿，他的財務大權都交給郭婷筠打理，房子也是登記在她名下，彭正說婚後都是領零用錢，一天僅200元，要多花錢再跟郭婷筠請款，「我不喜歡動腦想金錢的事情，酬勞全給老婆，這樣簡單都給她去管，我錢也不會亂花。」

郭婷筠還爆料彭正雖然一個月只領6000元，但是身上有很多的零錢，有時候都會主動請她喝飲料、吃小吃，讓郭婷筠懷疑彭正私下有在兼差，幽默說：「這兼差，應該就是我不知道的事。」他們自認手機都沒秘密，彭正憶起郭婷筠有次看到他在跟好友楊繡惠傳訊息，竟然懷疑他是否喜歡上楊繡惠，彭正無奈說：「妳很誇張。」楊繡惠一聽到此事，捧腹大笑：「這個真的好三八。」