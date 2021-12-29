反萊豬公投未過關，外交部昨指出，可為申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）創造「有利的氛圍」；至於何時開放日本福島食品，台灣日本關係協會副秘書長謝柏輝則表示，「目前並沒有所謂的時間表」。對此，前立委孫大千怒批，外交部正在企圖玩弄文字遊戲，為民進黨的騙局圓謊。

孫大千今（29）日在臉書提出質疑，首先什麼叫做「氛圍」？氛圍什麼都不是，既不是入會條件，也不是入會前提，台灣怎麼可能光靠氛圍就加入CPTPP？更何況美國根本就不是CPTPP的會員國，出賣台灣人民的健康安全，只換到一個「有利氛圍」，這不是一筆標準的賠本生意嗎？

其次，孫大千指出，什麼叫做「沒有時間表」？這句話的意思就是告訴台灣人民，在未來的每一天都有可能宣布開放日本核食進口，甚至搞不好明天就會開放了。

孫大千接著表示，問題是日本官員都已經表明開放核食進口與台灣申請加入CPTPP沒有關聯，那我們為什麼還要開放呢？難道只是為了讓民進黨政府對日本交心嗎？還是為了讓「助日代表」謝長廷對日本交差呢？