桃園市警察局統計，今年1至7月平均每月酒駕1.3件，但解封後，8、9月平均死亡酒駕3件。顯見民眾歡聚忘我之時，致酒後駕車有增加趨勢。警方說，8至11月推出8次酒駕取締專案，共取締3047件，呼籲民眾切勿酒駕。

桃園市警局說，8至11月規畫全市性「酒駕取締」專案勤務8次，並結合交通安全月於轄內易酒駕路段加強執法密度，共計取締3047件，較5至7月份取締件數1293件月平均增加430件，10、11月死亡酒駕交通事故降至0件，已獲得顯著成效，在機動車輛，比去年增加4萬2379輛，持續增加2％的情況下，死亡酒駕交通事故發生件數與去年相同，防制雖屬不易，警察局仍將繼續努力。

因此桃園市警局表示，每年12月至3月正逢冬至、尾牙、元旦及農曆春節等民俗節日，飲宴機會大增，警方將在期間舉辦「冬季加強防制酒後駕車」大執法，提醒民眾，歡慶節日、聚會飲宴時，可「指定駕駛」、「酒後代駕」及「代客叫計程車」等方式安全回家。警察執法沒有空窗期，請民眾務必遵守道路交通規則。