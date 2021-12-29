根據CNBC所做的百萬富豪調查，美國逾4成富豪看好明年經濟前景，過半受訪者預期標普500指數明年至少再漲5%，但這項調查亦指出，如果明年市場充斥著泡沫，美國富豪表示他們不會想要加碼任何投資。

根據這份在10到11月針對750位擁有百萬美元可投資資產的美國人所做的調查，儘管這些富豪投資人預期2022年利率和稅率都會升高，但仍然傾向於看多。41%受訪者認為明年經濟將變得更強勁，35%認為經濟會減弱。52%受訪的富翁看好到2022年結束時，標普500指數能再漲至少5%。

不過值得注意的是，這份調查亦顯示美國富豪們的投資熱情降溫，整體風險偏好也在減弱，即使最近市場順利挺過了Omicron變種病毒和聯準會收緊政策的風暴，標普500指數創下歷史新高，道瓊工業指數也守在歷史高點附近。

調查顯示，百萬富豪們對每種投資類別的興趣都比2021年春季所做的調查低落，在包括股票、房地產、另類投資（alternative investment）、國際投資和貴金屬等所有資產類別中，回覆想加碼的富豪百分比全都下滑。