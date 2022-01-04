蔡英文總統今天表示，過去一年來，調查局協助多家上市櫃公司，瓦解殭屍病毒的傳播，維護網域國境的安全。面對假訊息攻擊、認知作戰，她要求國安團隊，除了要充分掌握情資，更要統合各部會力量，來確保國家安全及社會安定。

蔡英文今天出席「法務部調查局調查班第58期結業典禮」，首先頒發結業學員證書、輔導員榮譽狀及結業總成績前三名獎牌給學員代表。

她隨後致詞表示，調查局肩負維護國家安全、防制重大犯罪的任務。近年來，在國際情勢及對岸威脅挑戰之下，國安工作的複雜性和挑戰性也越來越高。面對假訊息攻擊、認知作戰，國安團隊除了要充分掌握情資，更要統合各部會力量，來確保國家安全及社會安定。

蔡英文提到，過去一年來，不論是反滲透或反情報工作，調查局都有亮眼的成績。在資安工作上，調查局也協助多家上市櫃公司，瓦解殭屍病毒的傳播，維護網域國境的安全。

她肯定調查局的努力，不僅透過實際的偵辦，展現保護企業人才及研發成果的功效，也嘗試新的宣傳方式，像是拍攝國安影片，來建立全民的安全防護意識，也獲得社會的迴響。

蔡英文表示，調查局持續為國家安全扮演重要的防衛角色，每個工作項目背後，都有同仁辛苦的投入。她也期許學員未來不論參與任何案件，或是擔任任何角色，都能堅守崗位、全力投入。

尤其在正式從事調查工作後，她要求大家要持續掌握科技趨勢，隨時做好準備，因應不斷翻新的犯罪手法。她相信大家很快就能從工作中，學到很多實務經驗，成為優秀尖兵，來打擊犯罪、維護國家安全。也勉勵調查局同仁，不要忘記投身調查志業的初衷，在崗位上持續懷抱使命感和熱情，全力以赴。