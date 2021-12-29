中壽將於12月30日完成與開發金(2883)完成股份轉換，成為開發金100％持股子公司，中壽指出，「中國人壽」公司名稱、Logo都不會改變，保戶權益完全獲得保障，原保單條款、內容、權利與義務維持不變，對客戶的服務依舊不斷優化。

中壽近年擴大營運規模並提升經營績效，今年前1～11月稅後淨利達284.2億元、年成長76％，每股盈餘達5.77元。截至2021年9月底總資產也來到2.26兆，同步創下歷史新高，交出亮眼成績單。此外，積極推動數位轉型，擴大通路發展，今年1月至11月以來，業務員登錄人數成長率高達12.27％為業界第一，顯示中壽已是業務人員的首選雇主品牌。

中壽將持續推動開發金「ABCDE」5大策略，包括：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（卓越雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行），以創業家精神與創新能力。