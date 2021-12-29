高速公路局今天發布新聞稿指出，跨年及元旦假期國道將湧大量車潮，預估明天上午9時起，國道5號南向就會出現塞車，並恐持續至深夜。

高公局說，依據中央氣象局預報，元旦連假台灣東半部及大台北地區雲多偶有局部降雨，其他地區為多雲到晴；另依觀光局統計，元旦連假首日，苗栗、台中、台南及高雄訂房率約8成，宜花東地區也有7成，預計將有大量跨年及旅遊車潮。

高公局預測，明天是元旦連假前一日，上午9時起，國5南向南港系統至頭城路段開始有車多壅塞情形，且恐持續至深夜12時。另連假首日（12月31日），高公局估計清晨5時起，國5南向就會出現車多，並至下午4時才紓解。

高公局建議，連假欲往東部地區民眾，多搭乘公共運輸，或改走台9線替代道路避開國5尖峰時段壅塞。高公局也針對元旦連假整體國道路況，提供下列預估較好走的國道時段供用路人參考。

一、110年12月31日及111年1月1日，西部國道南向用路人，多利用下午1時後出發；國5南向用路人，多利用下午5時後出發。

二、111年1月1日及2日，西部國道北向用路人，多利用中午12時前出發；國5北向用路人，多利用上午10時前出發。