大陸國務院總理李克強29日主持召開國務院常務會議，決定延續實施三項個稅優惠政策，其中就包括對年終獎稅收優惠延期2年，對上市公司股權激勵稅收優惠延期1年，合計每年可減稅1100億元(人民幣，下同)。

據《證券時報》測算，年終獎高於3.6萬元，且年終獎＋年薪（五險一金、專項附加等扣除）高於9.6萬的群體來說將主要受益。不過，政策對能夠拿到高獎金的納稅人很可能影響不大。

據《央視》新聞聯播，為減輕個人所得稅負擔，緩解中低收入群體壓力，會議決定，將全年一次性獎金不併入當月工資薪金所得、實施按月單獨計稅的政策延至2023年底。二是將年收入不超過12萬元且需補稅或年度匯算補稅額不超過400元的免予補稅政策延至2023年底。三是將上市公司股權激勵單獨計稅政策延至2022年底。

相關稅務人士指出，單獨計稅適合工資收入大於年終獎的個人群體。進一步看，根據測算，年終獎高於3.6萬元，且年終獎＋年薪（五險一金、專項附加等扣除）高於9.6萬的群體來說將主要受益。

政策對能夠拿到高獎金的納稅人很可能影響不大。雖然目前沒有準確測算結果，但從過去實踐來看，過去幾年中，不少高收入者在繳納個稅時，已經將一次性年終獎的處理併入當年綜合所得計算納稅。

此次國常會宣布政策延期，意味著，股權激勵仍可以按照單獨計稅原則，即和全年一次性獎金的扣繳方式類似，全額單獨適用綜合所得稅率表，整體看單獨計稅，其適用稅率發生跳檔的可能性較小。