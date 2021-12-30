吳怡農致詞時突然提到蔡英文總統襪子。(取自中時新聞網直播影片)

民進黨「靜昶守護終結惡鬥」記者會

台中第二選區補選及罷昶投票進入倒數階段，民進黨昨(29日)舉辦「靜昶守護終結惡鬥」記者會，黨主席蔡英文也現身力挺。國民黨台北市議員游淑慧今在臉書曝光一段影片表示，民進黨台北市黨部主委吳怡農在該記者會中致詞時卻不小心忘詞，還脫口提到「總統的襪子」，讓她直酸「腦容量不夠？腦部當機？宿醉？或...卡到陰？」

從吳怡農致詞的影片中可見，一開始他先向現場來賓打招呼後，表示要談三件事情，第一，是希望這次是最後一次的罷免跟補選....選舉不等於民主」， 此時他的發言稍微卡住，才繼續說明訴求。

之後吳怡農剛說完「今天想跟大家談第二件事情」，卻突然抿嘴停頓、低頭往下看桌子，又轉頭看向台下一旁的蔡英文等人，然後說出「我突然間忘了我要跟大家談什麼事情」台下則出現一陣笑聲。吳接著說「我想說今天原本焦點會在總統襪子上面，我自己時間有限，只有三分鐘，我要跟大家講一件事，我還是看一下我的筆記好了」，後來則是繼續完成致詞。

關於吳怡農的致詞片段，游淑慧質疑，短短110秒的講話影片，斷片停頓10次，其中不知所云時間超過60秒，「語言無法完整組織和短期記憶喪失，是什麼症頭？」不過，據《TVBS》報導，吳怡農今(30日)回應，當下因為要脫稿要帶回原本致詞稿的重點，腦子一度空白，我只想到會前會大家都在稱讚總統的襪子多可愛，的確也蠻可愛，脫稿也順便脫口而出提這件事情；他表示，在那麼嚴肅場合談到總統穿著、襪子其實非常不適當，造成她的不自在我也需要跟她道歉。