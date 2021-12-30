為了不浪費明天（31日）即將到期點數，HAPPY GO提供卡友眾多年終加碼的兌點回饋活動，包括扣1點可享優惠價換購餐廳/飯店抵用券、用零星點數兌換便利商店福袋、電影票、購物金等，凡兌點或愛心捐點還有機會抽iPhone 13 Pro。

為鼓勵民眾兌點，HAPPY GO與全家便利商店攜手的年度獻禮活動，凡單次兌點滿100點可抽Samsung Galaxy Z Flip 3，50元購物金兌5即送1，且在HAPPY GO App獨家推出超值福袋，扣150點或300點可獲全家年度最熱銷商品。HAPPY GO也推出兌點紅配綠與訂閱制方案，除了可兌換每天都必需的咖啡點心、美食餐點外，還可額外獲得高額點數回饋，讓卡友不僅兌點划算，更能快速累積點數在明年繼續使用。

除了點數放大，剩下的零碎點數還可參加一點兌換好康專區，包括扣1點換購Paul法國麵包、知名餐廳或飯店下午茶等抵用券，1點換寶島眼鏡優惠券、40點獲friDay購物60元購物金、50點享電影票價199元起、70點換長庚生物科技旅行用品。

另有愛心捐點抽好禮的活動，讓卡友可透過App、官網捐點、進線客服等方式，幫助伊甸基金會、台灣世界展望會、唐氏症基金會、喜憨兒基金會、兒童福利聯盟文教基金會、家扶基金會、麥當勞叔叔之家慈善基金會、瑞信兒童醫療基金會、中華社會福利聯合勸募協會等九大公益團體，凡捐點有機會獲HAPPY GO 2022愛心桌曆、新北耶誕城限量口罩等精美好禮。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，HAPPY GO卡友對點數敏感度高，每年到12月初點數的兌換率都會超過8成，預計年底前最後一周會持續衝高，特別是今年受疫情影響，消費者看緊荷包，也讓兌點情況較往年更踴躍，預計兌點率可望創下歷年新高。

今年也觀察到，忠誠卡友最喜歡的兌點旺季就是每年10到12月初的百貨周年慶，不僅有期間限定超值優惠的兌換比例，且疫情逐漸趨緩帶動消費回流，因此消費次數與點數兌換量都相當亮眼。此外，疫情影響下，電商消費持續成長，不論是雙11或是雙12，卡友在電商平台上兌點的需求也相對增加。而透過HAPPY GO App直接以零星點數兌換便利商店或生活類商品與餐點的比例也明顯提高。