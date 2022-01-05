天后張惠妹4月將於台北小巨蛋舉辦12場巡迴演唱會，主辦單位為防堵黃牛轉賣票券，採用實名制方式售票，開賣當日依舊銷售一空。但近日二手票平台Viagogo卻出現千餘張票待售，北市法務局表示，購買二手票無法落實實名制，購買後恐發生無法進場等消費爭議，消保官對該網站提出消費警訊，也請消費者多加留意。

法務局表示，主辦單位這次採實名制購票，同時公告「購票時要確實填寫實際入場觀眾姓名，且不提供事後姓名更換」，如今Viagogo出現千餘張票待售，但這些票券無法落實實名，屆時不但無法進場，也可能發生退費糾紛。

消保官坦言，近日接獲不少消費者申訴反映，Viagogo二手票平台購買票券後，除價格較官網售票高昂外，完全未揭露該演唱活動「採實名制方式」進行，購買後收到交易明細卻無任何座位訊息，僅有模糊不清的區域座位圖，也無法填寫入場觀眾姓名，聯繫客服更無法順利請求退款。

消保官表示，該二手購票平台非官方售票網站，門票金額由出賣人自訂，通常較官方售票高昂，且未揭露活動主辦方所公告相關規範。