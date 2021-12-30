桃園市府委託廠商、邀集防疫團隊紀錄下長達700多天的「抗疫」過程，將經歷撰寫成書《守住桃園 守護臺灣》，30日舉行新書發表會。（陳夢茹攝）

桃園市肩負國境防疫第一線，自新冠肺炎疫情爆發後，成功挺過不少次驚險的群聚狀況，市府委託廠商、邀集防疫團隊紀錄下長達700多天的「抗疫」過程，將經歷撰寫成書《守住桃園 守護臺灣》，30日舉行新書發表會，初版印刷500本，將分送至各縣市政府作為參考與借鏡。

桃園市長鄭文燦表示，《守住桃園 守護臺灣》是過去2年桃園防疫的寫照，市府及各團隊採取超前部署、精準疫調、擴大篩檢、確實隔離，讓一次次的群聚事件落幕，桃園不只守護桃園，也協同中央、支援雙北，共同面對這場防疫戰爭，期望透過分享桃園防疫的寶貴經驗，讓各縣市作為日後防疫工作的參考與借鏡。

《守住桃園 守護臺灣》從多個面向切入，以文字及工作紀實寫真，包含市府團隊運作、醫療救治、衛生疫調、警政智慧科技協防、消防救護、環保消毒、防疫交通運輸、外交論壇等，完整呈現桃園站在第一線的抗疫歷程。

書中不僅完整介紹次次群聚感染的經歷外，更紀錄不少令人印象深刻的個案，如首名確診的女台商、原以為是單純主婦的酒店女公關、部立桃園醫院群聚、敦睦艦隊染疫等事件。

2020年2月6日台灣首例確診女台商在桃園醫院新屋分院治癒出院，為台灣醫護團隊首次成功治癒新冠肺炎患者，該名女台商直呼「打破台灣的零，我要說很抱歉」，出院時更對醫護團隊親筆寫下感謝信「沒有任何一個人想要生病，謝謝醫療團隊」。

衛生局表示，《守住桃園 守護臺灣》初版印刷500本，將贈予其他縣市圖書館供民眾免費借閱，未來也有預計要出版第2本書，詳細解釋疫苗施打的情形與政策。

鄭文燦指出，防疫戰爭尚未結束，最新Omicron變種病毒造成全球大流行，這一波台灣一定要守住，對於任何可能的群聚感染事件都要有所應變，市府後續防疫工作將採3大重點。

首先要嚴加落實春節入境檢疫專案，第2點在疫苗覆蓋率達7成的國家，Omicron變種病毒仍造成大流行，市府將與11家責任醫院召開聯防會議，針對可能出現大量確診病患應如何處理，預作因應，先將醫療量能預備好，第3點過年前及過年後2至3月之間，將有第2劑、第3劑疫苗施打需求，將開設社區接種站提供服務。

鄭文燦也於會中頒發感謝狀及贈書給桃園市11家急救責任醫院、桃園市醫師公會、護理師公會、藥師公會、醫檢師公會、等單位，向醫療及基層防疫人員致上謝意。