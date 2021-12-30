歌手許富凱（30日）下午在高雄跨年主場蓬萊舞台進行「2022台灣燈會會前會 高雄跨年蓬萊舞台」的彩排，他表示高雄天氣超棒的，有暖陽又很舒服，歡迎大家明天一起來蓬萊舞台倒數。

這一次蓬萊舞台結合「成功軍艦」跟「武昌軍艦」，讓許富凱看到目瞪口呆，直呼這真的是最棒的舞台！而他透露這一次還有一個創舉就是全台首創的異地共演，他即將以5G連線跟在高流舞台的蔡昌憲合唱「棉照被」，許富凱說這是他的第一次有兩個舞台合唱同一首歌，特別期待可以讓高雄兩場的觀眾在跨年現場看到許富凱。

今年拿了金曲獎最佳台語男歌手獎的許富凱，將在跨年晚會演唱四首歌曲，第一首歌曲他特別帶來金曲獎作品「祝福」，就是大家揮別2021年，祝福大家在2022年都有很棒的開始，有一個很順心如意的年。

高雄人的許富凱進一步說每一年的跨年很開心都能回到故鄉高雄，一年的最後一天跟新年的第一天都能夠在高雄，可以跟家人、好朋友們，大家都能夠聚在一起，格外珍惜，希望COVID-19 趕快平穩下來，大家恢復正常的生活，他會繼續帶來好歌來陪伴大家。