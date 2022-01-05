彰化縣議會與在地舞團合作 ，表演藝術開箱議事大廳，演出「一杯眾人的咖啡」。（聲舞團提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會與在地舞團合作 ，表演藝術開箱議事大廳，演出「一杯眾人的咖啡」。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會與在地舞團合作 ，表演藝術開箱議事大廳，演出「一杯眾人的咖啡」。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會與在地舞團合作 ，表演藝術開箱議事大廳，演出「一杯眾人的咖啡」，中庭打造為藝文咖啡廳。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會創新與「聲舞團」合作，提供夜晚沒質詢空檔，議事大廳架起簡約俐落的舞台，以舞蹈與古典音樂和觀眾交流有關「說話」這件事。聲舞台表示，這是結合OPEN HOUSE概念，藉由表演藝術開箱，將有距離感的議會殿堂，帶來獨特的交流對話，邀民眾來欣賞藝文表演，1月8日、9日晚上9點，憑票入場。

旅德17年的「聲舞團」創辦人吳思瑋表示，這次推出當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，打開彰化縣議會議事廳大門，讓議事空間與現代舞蹈共同譜寫出獨一無二的議事錄。「聲舞團」在平日肅穆的辦公空間中打造藝文咖啡廳，在議事大廳也架起舞台。

議長謝典林說，很高興可以與「聲舞團」合作，完成這個別具創意的提案。議會是民意機關，每一位議員都代表著一部分人民的聲音，議事廳則是民意匯集的所在。在議事廳以音樂和舞蹈演繹溝通對話的過程，和議會「與民眾站在一起」的本質是一致的。因此，當「聲舞團」提出這個想法時，雖然有同事因為擔心觀感問題有些疑慮，他還是很願意支持藝文工作者的創意，讓議事廳跳脫日常固定的樣子，做出不一樣的改變。

彰化縣議會位處卦山藝文特區核心，積極營造友善開放空間，並辦理各項藝文和體育活動，讓民意機關走入民眾日常生活。環境劇場「一杯眾人的咖啡」耶誕節已演出兩場，吸引上百觀眾，今年1月8日、9日還有2場演出，歡迎民眾利用難得的機會，購票進場支持在地藝文團體。